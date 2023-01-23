『上品 バレエ レオタード 大人用 レディース 高級 ダンス衣装 ジュニア 新体操 舞台 おしゃれ キャミソール エアロビクス 演出服 練習 ステージ 試合 可愛い【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 07時 05分に出品され03月15日 07時 05分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品詳細：
カラー：/ピンク/グレー/ネイビー
サイズ：/S/M/L/XL
【商品説明】
『大人カジュアルは上品に仕上げる。』
フィット感・デザイン・吸収性に優れたバレエレオタードです！
可愛いシンプルデザインで練習や
レッスン用に最適！ 丈夫なので何度洗濯しても平気。
長持ちするからお得です
普段のお稽古で、どんどんお使いください
バレエだけでなく新体操にもどうぞ！
【素材】コットン、その他
【キーワード】ダンス衣装 バレエレオタード 子供 キッズ ジュニア用 バレエ用品 体操服 ステージ衣装 イベント 舞台衣装 発表会衣装 演出服 楽ちん 可愛い おしゃれ ユニフォーム
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落札価格7686円
495 入札履歴
終了
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