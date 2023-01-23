上品 バレエ レオタード 大人用 レディース 高級 ダンス衣装 ジュニア 新体操 舞台 おしゃれ キャミソール エアロビクス 演出服 練習 ステージ 試合 可愛い【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

商品詳細：

カラー：/ピンク/グレー/ネイビー

サイズ：/S/M/L/XL

【商品説明】

『大人カジュアルは上品に仕上げる。』

フィット感・デザイン・吸収性に優れたバレエレオタードです！

可愛いシンプルデザインで練習や

レッスン用に最適！ 丈夫なので何度洗濯しても平気。

長持ちするからお得です

普段のお稽古で、どんどんお使いください

バレエだけでなく新体操にもどうぞ！

【素材】コットン、その他

【キーワード】ダンス衣装 バレエレオタード 子供 キッズ ジュニア用 バレエ用品 体操服 ステージ衣装 イベント 舞台衣装 発表会衣装 演出服 楽ちん 可愛い おしゃれ ユニフォーム