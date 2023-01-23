『佐藤輝明選手愛用商品ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME トルネード レッド/ブラック 40【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 10時 38分に出品され04月05日 10時 38分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
【佐藤輝明選手愛用商品】ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME トルネード レッド/ブラック 40ｃｍ
【商品説明】
・カラー:レッド/ブラック
・サイズ:40cm
・性別:男性/女性
・技術:メタックス
・素材:本体/ステンレス、ナイロン 留め具/アルミ、ウレタン
【サイズ】
高さ : 2.30 cm
横幅 : 11.90 cm
奥行 : 12.40 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7686円
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終了
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