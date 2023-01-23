『DIPTYQUE ディプティック フルール ドゥ ポー オードパルファン FLEUR DE PEAU EDP 75ml【送料無料+優良配送】【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 15時 09分に出品され03月21日 15時 09分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品】DIPTYQUE FLEUR DE PEAU EAU DE PERFUME (EAU DE PARFUM)
/ディプティック フルール ドゥ ポー オードパルファム（オードゥパルファン）
【容量または重量】75ML/2.5 FL OZ
【肌のタイプ】すべての肌タイプ
【開封後の使用期間】限開封日から2年-3年、使用期限が最低1年以上残った商品での発送が原則です。
【製造国】フランス
【機能性化粧品の可否】該当なし
【使用方法】希望の部位にしたダブルタップスプレーします。肌に分散させた直後にこすらない。これにより、香水固有のバルヒャン構造を変質させることができます。
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落札価格7686円
839 入札履歴
終了
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