『コクチナシ 15ポット 一重咲花 甘い香り 姫梔子 ヒメクチナシ 苗 寄せ植え 染料に 花後にオレンジの実が生ります 立ち性【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 12時 21分に出品され04月27日 12時 21分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
12ｃｍｐｏｔ×15ポットです。
一重咲きの花は甘い香りが漂い周囲の目を引きます。
直立に成長し刈込にも耐えますので列植にも適してます。
常緑樹です。花後にオレンジの実が生ります。
※缶の高さが約11ｃｍ位です
※植物には個体差がございますので性質等をご理解の上ご利用ください
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落札価格7686円
299 入札履歴
終了
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