『オタフクナンテン（15本セット） 樹高0.25m前後 15cmポット おたふく南天 お多福南天 低い生垣やグランドカバーに 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 20時 19分に出品され03月23日 20時 19分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
下草・グランドカバー 中木・低木 全国有数の植木の里「福岡県田主丸町」から、植木の産地ならではの、自慢の商品をお届け致します。 激安 安い お得 オタフクナンテン（15本セット） 樹高0.25m前後 15cmポット おたふく南天 お多福南天 低い生垣やグランドカバーに 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み オタフクナンテン（15本セット） 樹高0.25m前後 15cmポット おたふく南天 お多福南天 低い生垣やグランドカバーに 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み
レッドロビン（40本セット） 樹高0.5m前後 10.5cmポット ベニカナメモチ ベニカナメ れっどろびん 垣根 生垣用 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み 目隠し・生垣
¥ 7686
ヒメクチナシ 15ポットセット 八重咲の薔薇のような花 甘い香り 姫梔子 コクチナシ 苗 ガーデニング 寄せ植え
¥ 7686
ボックスウッド 樹高0.3m前後 15cmポット （20本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
¥ 7686
高品質 シマトネリコ 樹高 1m50cm前後 地中ポットor 根巻き 1ポット レビューを書いて特典あり 送料無料(関東・東海・関西・北陸・信越に限り)
¥ 7677
植木 苗木 生垣 シラカシ (白樫) 15.0ｐ 10本 樹高1.0ｍ前後 15.0ｐ 植木 苗木 生垣
¥ 7630
スカイペンシル【お得な2本セット】 樹高1.5m前後 露地苗 低木 常緑樹
¥ 7630
ヒサカキ 樹高0.4m前後 15cmポット (15本セット) (送料無料) 販売 苗 植木 苗木 庭木 垣根 生垣 生け垣 生垣用 目隠し 木
¥ 7630
竹材 竹 芽付晒竹 防虫処理 2950 x26~31φ mm 1本単価
¥ 7623
ニッケイ（25本セット） 樹高0.5m前後 10.5cmポット にっけい ニッキ 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み シンボルツリー
¥ 7616
ヤシャブシ（25本セット） 樹高0.3m前後 10.5cmポット 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み
¥ 7616
オウゴンマサキ（20本セット） 樹高0.3m前後 10.5cmポット おうごんまさき （黄金マサキ） スーパー黄金マサキ 生垣用 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み 目隠
¥ 7616
シラカシ（25本セット） 樹高0.5m前後 10.5cmポット 白樫・白橿 しらかし ポット入り生垣用 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み
¥ 7616
マテバシイ（25本セット） 樹高0.5m前後 10.5cmポット まてばしい 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み シンボルツリー
¥ 7616
マサキ（25本セット） 樹高0.3m前後 10.5cmポット まさき 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み 目隠し・生垣
¥ 7616
ネズミモチ（25本セット） 樹高0.5m前後 10.5cmポット ねずみもち 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み シンボルツリー
¥ 7616
ナナミノキ（25本セット） 樹高0.3m前後 10.5cmポット 七実の木 ななみのき 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み
¥ 7616
スダジイ（25本セット） 樹高0.5m前後 10.5cmポット （シイノキ） 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み
¥ 7616
シャシャンボ（25本セット） 樹高0.3m前後 10.5cmポット シャシャンポ シャセンボ 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み
¥ 7616
落札価格7686円
777 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！