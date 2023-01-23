『タスコジャパン R410Aチャージホースセット(赤・青・黄) TA132AF 1台【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 17時 13分に出品され03月13日 17時 13分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ガーデニング:その他のガーデニング用品 ＞ タスコジャパン R410Aチャージホースセット(赤・青・黄) TA132AF 1台 【ジャンル・特徴】 内部ナイロンコーティング 高耐圧でより安全なチャージホース [ TA132AF ]