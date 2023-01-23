『キンシバイ 樹高0.3m前後 15cmポット （20本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 09時 19分に出品され04月01日 09時 19分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 キンシバイ 樹高0.3m前後 15cmポット （20本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭 きんしばい 金糸梅 【花と緑】 ※送料無料セット品がお得です。