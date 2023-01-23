『ボックスウッド 樹高0.3m前後 15cmポット （20本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 14時 20分に出品され03月17日 14時 20分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ボックスウッド 樹高0.3m前後 15cmポット （20本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭 ぼっくすうっど 【花と緑】 ※送料無料セット品がお得です。
シラカシ（25本セット） 樹高0.5m前後 10.5cmポット 白樫・白橿 しらかし ポット入り生垣用 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み
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マテバシイ（25本セット） 樹高0.5m前後 10.5cmポット まてばしい 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み シンボルツリー
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マサキ（25本セット） 樹高0.3m前後 10.5cmポット まさき 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み 目隠し・生垣
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スダジイ（25本セット） 樹高0.5m前後 10.5cmポット （シイノキ） 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み
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キンモクセイ・シキザキ（25本セット） 樹高0.25m前後 10.5cmポット 金木犀 四季咲き 春・秋で花を楽しめる 優しい香りが特徴 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込
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ギンバイカ（25本セット） 樹高0.3m前後 10.5cmポット 銀梅花 ぎんばいか マートル生垣 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み 目隠し・生垣
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ナンテン（25本セット） 樹高0.3m前後 10.5cmポット 南天 なんてん 赤実縁起の良い木 苗木 植木 苗 庭木 生け垣 送料込み 中木・低木
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シルバープリペット（非売品） 樹高0.7m前後 15cmポット （10本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木
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うなぎ仕掛け、竹籠、40cm、3本、うなぎとり
¥ 7609
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イヌマキ 樹高0.8m前後 15cmポット （10本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
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アベリア 樹高0.4m前後 15cmポット （20本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
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トキワマンサク（青葉赤花） 樹高1.2m前後 18cmポット （5本セット）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
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ソヨゴ 樹高1.2m前後 根巻 （ 単 品 ）（送料無料） 苗 植木 苗木 庭
¥ 7560
落札価格7686円
137 入札履歴
終了
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