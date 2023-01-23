『haoyueer 幅2インチ レザー シャープ スパイク スタッド ドッグ カラー&リーシュ 2ピース マッチングセット 中型犬と大型犬にフィット ピ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 18時 36分に出品され03月15日 18時 36分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|haoyueer 幅2インチ レザー シャープ スパイク スタッド ドッグ カラー&リーシュ 2ピース マッチングセット 中型犬と大型犬にフィット ピットブル ハスキー マスティフテリア白、M
|ブランド名
|haoyueer
|商品コメント
| 耐久性のあるPU フェイク レザーカラー、ニッケルメッキ金具。
5つの調整穴、幅2インチの二層PUレザー。
カラーサイズ
Sサイズは首周り1518インチ、幅2インチ、長さ20インチ。
Mサイズは首周り1720インチ、幅2インチ、長さ22インチ。
Lサイズは首周り1922インチ、幅2インチ、長さ24インチにフィットします。
XLサイズは首周り2124インチ、幅2インチ、長さ26インチ。
リーシュのサイズ全長28インチ70cm、チェーン直径5mm、50cm。
ニッケルメッキの金具と高耐久Dリングで首を保護します。
丈夫で耐久性のある高品質PU フェイク レザー。 軽くてエレガント、硬くない
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
6952748809343
商品コード
YS0000046838460010
HhaPtj Dog Car Harness for Small Large Medium Dogs no Pull Reflective Strap
¥ 7686
PAWDAY Tactical Dog Harness & No Pulling Front Leash Clip for Large Medium
¥ 7686
EzyDog Premium Quick Fit Adjustable NoPull Dog Harness Vest with Reflective
¥ 7686
Ruff N Ruffus 360° 絡まらない 16フィート 格納式犬用リーシュ + 無料のトラベルボウル + 無料の汚物袋ディスペンサー& 15
¥ 7686
犬 首輪 |UGDSO 犬用首輪 調節可能 ナイロン アウトドア ペット 首輪 ソフトパッド付き、ダークレッド【並行輸入品】
¥ 7686
犬 首輪 |High Quality Genuine Leather Braided Studded Dog Collar， Red on Black
¥ 7686
犬 首輪 |調節可能 犬用首輪 クイックスナップバックル付き 犬用外側 プルキューバンリンク Mサイズ ゴールドカラー【並行輸入品】
¥ 7686
犬 首輪 |犬用タイアウトステーク 高耐久ステーク 最大220ポンド 強力犬用アンカーキット ビーチ/アウトドア/庭/360度回転 絡まらない (1パ
¥ 7686
犬 首輪 |Buckle-Down 海tbelt Buckle Dog Collar - ミニー Mouse Expressions Polka Do
¥ 7686
犬 首輪 |BUMBIN Tactical Dog Harness for Medium Dogs No Pull with Dog Leash， F
¥ 7686
犬 首輪 |haoyueer スタッド付き犬の首輪 パンク スパイク リベット ステンレスバックル付き ソフトレザーチェーン リーシュ コンボセット
¥ 7686
犬 首輪 |Collar Huichol for Dog Style Unique Hand Made. (XXS， Multicolor)【並行輸入
¥ 7686
Kuoser 通気性のある犬用コーン 大型中型小型犬用 手術後ソフト犬用円錐形 エリザベスカラー 犬用首輪 犬用調節可能 犬用リカバリーコーンカラー
¥ 7686
動物看護師監修 3WAY ソフトキャリーペットハウス テント
¥ 7686
アニフル (anifull) アニサポ ハーレスト ブラック XSサイズ 犬 XS サイズ
¥ 7686
犬用リード お洒落 La Correa short レザー ナイロン パラコード ブレード
¥ 7686
オーダー コットン レザー 首輪 犬用 おしゃれ
¥ 7686
オーダー ブレードロープ レザー 首輪 犬用 おしゃれ
¥ 7686
落札価格7686円
861 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！