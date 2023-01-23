『犬用リード お洒落 La Correa short レザー ナイロン パラコード ブレード【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 05時 25分に出品され04月10日 05時 25分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
大型犬から中型犬向けの65cmのショートリードになります。
パラコードで独自の編み込みが施されており、リードに華やかな色とパターンを与え、オリジナリティあふれるお酒落なデザインで愛犬をより輝かせます。
頑丈なブレードロープと高品質なパラコードを使用してり、耐摩耗性に優れた素材で作られています。そのため、日常の使用に耐えるだけでなく、引っ張りや急な動きにも対応でき、強度と耐久性にこだわったリードになります。
〈color〉
gray/beige/white
〈material〉
polyester
metal fittings:brass
leather
〈size〉
65cm(金具の先端からもう一つの金具の先端まで)
大型犬〜中型犬向けのショートリードになります。
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落札価格7686円
37 入札履歴
終了
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