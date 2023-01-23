『キャットタワー 据え置き 大型猫用 猫タワー おしゃれ 多頭飼い 全高175cm 爪とぎ 隠れ家 省スペース 猫タワー 猫用品 麻紐【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 00時 36分に出品され03月16日 00時 36分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在8件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
180日品質保証
サイズ：50×50×175cm
材質
支柱:紙管、麻巻き
板材:パーティクルボード（E1）
張り材:ファブリック
耐荷重
棚板1枚あたり10kg
梱包サイズ
69×51×39cm（20kg）
原産国
中国
注意事項
※こちらの商品は、お客様組み立て品です。
※キャットタワー開封時は新品特有のにおいがある場合がございます。接着剤や麻などのにおいでございます。
猫ちゃんにも人体にも安全な接着剤ですので、ご安心くださいませ。
※つめとぎ部分は麻の材質上、繊維クズが出ます。不良ではございません。ご承知くださいませ。
※凸凹のある床、柔らかい材質なので、滑りやすい場所では倒れたりする危険がありますので設置しないようお願いします。
※猫の健康状態に合わせて、ご使用をお願い致します。
組み立て時間の目安：（約）20?30分
返品／交換について
※ご使用に支障ない程度の運送によるキズや、シミなどが発生する可能性がございます。
※ご使用に支障のない不良につきましては、ご返品を承る事は出来かね
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落札価格7686円
8 入札履歴
終了
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