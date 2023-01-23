Richell (リッチェル) キャンピングキャリー折りたたみＬ ブラウン(BR)・ピンク(P) 中型犬/猫 ペット用【2025年度カレンダ】

商品情報

Ｌサイズ/中型犬用 体重目安：20kg以下超小型犬・猫用 体重目安：5kg以下小型犬・猫用 体重目安：8kg以下中型犬用 体重目安：20kg以下 ハンドル2カ所付きキャンピングキャリー 折りたたみ Lブラウン(BR)サイズ/44 x 67 x 50H(cm) 折りたたみ時：44 x 66 x 12H(cm) 製品重量/5.7kg材質/本体・ハンドル・他：ポリプロピレン、扉枠・後板・本体ロック・扉ロック：ABS樹脂、扉・扉軸：スチール、他キャンピングキャリー 折りたたみ Lピンク(P)サイズ/44 x 67 x 50H(cm) 折りたたみ時：44 x 66 x 12H(cm) 製品重量/5.7kg材質/本体・ハンドル・他：ポリプロピレン、扉枠・後板・本体ロック・扉ロック：ABS樹脂、扉・扉軸：スチール、他



JANコード

茶：4973655599365

ライトピンク：4973655599372

アイボリー：4973655599389