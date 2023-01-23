『Richell (リッチェル) キャンピングキャリー折りたたみＬ ブラウン(BR)・ピンク(P) 中型犬/猫 ペット用【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 07時 08分に出品され03月23日 07時 08分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Ｌサイズ/中型犬用 体重目安：20kg以下超小型犬・猫用 体重目安：5kg以下小型犬・猫用 体重目安：8kg以下中型犬用 体重目安：20kg以下 ハンドル2カ所付きキャンピングキャリー 折りたたみ Lブラウン(BR)サイズ/44 x 67 x 50H(cm) 折りたたみ時：44 x 66 x 12H(cm) 製品重量/5.7kg材質/本体・ハンドル・他：ポリプロピレン、扉枠・後板・本体ロック・扉ロック：ABS樹脂、扉・扉軸：スチール、他キャンピングキャリー 折りたたみ Lピンク(P)サイズ/44 x 67 x 50H(cm) 折りたたみ時：44 x 66 x 12H(cm) 製品重量/5.7kg材質/本体・ハンドル・他：ポリプロピレン、扉枠・後板・本体ロック・扉ロック：ABS樹脂、扉・扉軸：スチール、他
JANコード
茶：4973655599365
ライトピンク：4973655599372
アイボリー：4973655599389
リッチェル キャンピングキャリー 中型犬用 L ダークブラウン
¥ 7683
キティー スタンダード 犬用 猫用 ファンドルペットスリング専用インナーバッグ キティー柄 スタンダードサイズ Fundle Kitty i
¥ 7683
パピー スタンダード 犬用 猫用 ファンドルペットスリング専用インナーバッグ パピー柄 スタンダードサイズ Fundle Puppy inn
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Taro-Tama 折りたたみ ソフトケージ 犬 猫 キャリーバッグ付超大型 LLサイズ（XL）
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PURLOVE ペットカート 折りたたみ 小型犬 猫 カート 軽量 3輪/4輪 安全装置付 ペットバギー (4輪， カモフラ)
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リッチェル ペットキャリーカバー S ブラウン
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ペティオ (Petio) Porta 移動や出先でくつろぐリュックキャリー ネイビー Mサイズ
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¥ 7681
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OFT ペットケンネル・ファーストクラス L60 外寸幅40×奥60.5×高40.5cm 本体重量(約)：3kg 犬 キャリー 猫 キャリー
¥ 7679
HappyDays ペット用サステナブルリュックキャリー グリーン （ペット用品）〔代引不可〕
¥ 7679
落札価格7686円
493 入札履歴
終了
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