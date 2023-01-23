『特選日本酒セット 富士の光 杜氏の里 6本セット 富士の光(純米 純米大吟醸 山田錦) 杜氏の里(純米 吟醸 純米吟醸) 720【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 17時 59分に出品され03月24日 17時 59分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 特選日本酒セット 富士の光 杜氏の里 6本セット 富士の光(純米 純米大吟醸 山田錦) 杜氏の里(純米 吟醸 純米吟醸) 720ｍｌ×6本 6本セット 安達本家 頚城酒造