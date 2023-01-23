コンパクトウォーターサーバー　AQUACUBE2 あすつく 卓上 ペットボトル 2L 市販 リビング ダイニング キッチン ウォーターサーバー お湯 紅茶 冷水 温水【2025年度カレンダ】

商品情報

お湯と冷水がすぐに出る家庭用卓上サーバー！

＊オフィスなどで見かける飲料用サーバーの家庭用卓上型ウォーターサーバーです。

＊冷水（約7〜11度）は飲料用として、温水（約85〜95度）はお茶やコーヒー等用として従来のポット代わりとして使えるウォーターサーバーです。

＊世間一般の水のセット販売とは違い、市販のペットボトル（2リットル）を装着できるので、普段から飲み慣れた水をお楽しみいただけます。

＊温水用レバーには安全機能付で安心！