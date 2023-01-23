『財布 メンズ 長財布 本革 革財布 日本製最上級レザーウォレット FreelyST1コンチョ付き 皮ひも 新品 プレゼント 星柄コンチョ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月17日 16時 25分に出品され05月17日 16時 25分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
人気が根強いこのアイテム
自然に近い仕上がりで柔らかな革
在庫がなくなりしだい終了となります
Color ヌメ(ナチュラル) 黒 (ブラック) こげ茶(ダークブラウン)
Size W192×H90×D30mm
Made JAPAN 【日本製】
クリスマス 誕生日 プレゼント
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落札価格7686円
98 入札履歴
終了
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