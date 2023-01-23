『財布 メンズ 長財布 本革 革財布 日本製最上級レザーウォレット FreelyST1コンチョ付き 皮ひも 新品 プレゼント 星柄コンチョ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月17日 16時 25分に出品され05月17日 16時 25分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 人気が根強いこのアイテム

自然に近い仕上がりで柔らかな革

在庫がなくなりしだい終了となります



Color ヌメ(ナチュラル) 黒 (ブラック) こげ茶(ダークブラウン)



Size W192×H90×D30mm



Made JAPAN 【日本製】



クリスマス 誕生日 プレゼント



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