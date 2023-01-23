『メンズ 財布 長財布 安心の日本製 最上級レザー財布 レザーウォレット Freely CM-2コンチョと皮ひもセット 革財布 本革 プレゼント梱包無料【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 14時 31分に出品され04月14日 14時 31分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
人気が根強いこのアイテム自然に近い仕上がりで柔らかな革
クリスマス 誕生日 バレンタイン プレゼントにも最適！
上質の皮革を使い、熟練の職人により丁寧に、丹精込めて創り上げられた財布です。
牛皮１００％を使用していますので、強度があり長い期間でお使いいただけます。染色を施してないナチュラルは（ヌメ）状態の天然素材のため、色むらや日焼けがある事がありますが、使うほど最高の飴色になっていきオリジナルの愛着の湧く素材です。また皮が馴染んで、柔らかく使いやすくなります。
長さ１９．２ｃｍで1万円札もすっぽり入ります。カードポケットが８箇所にお札の入るポケットが２箇所、チャック付きの小銭入れがあり、使いやすさも最高です。
バイク 単車 バイカー
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落札価格7686円
633 入札履歴
終了
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