『Google Nest-Chalk ????【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 08時 25分に出品され04月13日 08時 25分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在105件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Google Nest-Chalk ????
【商品説明】
・Google Photosで瞬間を再現。
・どんな瞬間にも答えます。
・マルチメディア対応。
・ルーティンをパーソナライズ。
・接続された家をワンビューでコントロール。
【サイズ】
高さ : 8.70 cm
横幅 : 15.30 cm
奥行 : 21.70 cm
重量 : 990.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7686円
105 入札履歴
終了
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