『トップマン メンズ ハーフパンツ・ショーツ 水着 Topman swim shorts in dark green【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 10時 38分に出品され03月09日 10時 38分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
水着サイズ
USサイズ表記 ｜ ウエスト
XXS(27inc) ｜ 68cm
XS(28-29inc) ｜ 71-74cm
S(30-31inc) ｜ 76-79cm
M(32-33inc) ｜ 81-84cm
L(34-35inc) ｜ 86-89cm
XL(36-37inc) ｜ 91-94cm
XXL(38-39inc)｜ 97-99cm
XXXL(40inc) ｜ 102cm
XXXL(42inc) ｜ 106cm
ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合があります。
あくまで平均的なサイズ表ですので「目安」として参考にしてください。
海外サイズにつき、ワンサイズ小さめがおすすめとなります。
商品は海外よりお取り寄せの商品となりますので、お届けまで10日-14日前後お時間頂いております。
お届けの商品は1枚目のお写真となります。色展開がある場合、2枚目以降は参考画像となる場合がございます。
只今、すべて商品につきまして、期間限定で送料無料となります。
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落札価格7686円
924 入札履歴
終了
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