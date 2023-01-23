『SHENGOCASE 2-Pack 12x23.6 inch Oval Sisal Cat Scratching Mat Pad with Hook & Loop Tapes for Wall Couch， Window Perch， Cat Wall... [並行輸入品]【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 21時 16分に出品され03月23日 21時 16分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：SHENGOCASE 2-Pack 12x23.6 inch Oval Sisal Cat Scratching Mat Pad with Hook & Loop Tapes for Wall Couch， Window Perch， Cat Wall Furniture， Cat Shelves 翻訳：SHENGOCASE 2個パック 12x23.6インチ オーバル サイザル 猫用スクラッチマットパッド フック&ループテープ付き 壁のソファ、窓のパーチ、猫の壁の家具、猫の棚用 *2 PACK SISAL PAD* 高品質のサイザル麻のロープで作られ、底が滑らないようになっています。*様々なサイズ*選択する様々なサイズがあります、あなたは常にあなたのペットのためのsuitabeサイズを見つけることができます。*お手入れ簡単*湿った布でマットを拭くか、手持ちの掃除機で吸引してください。