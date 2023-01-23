『HABADOG Adjustable Waist Rope Dogs Leash Jogging Running Elasticity Hand Fr【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 23時 09分に出品され03月14日 23時 09分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在223件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 HABADOG Adjustable Waist Rope Dogs Leash Jogging Running Elasticity Hand Freely Pet Products Dogs Harness Collar Dog Accessories Color E Size 175cm ブランド名 商品コメント Type Dogs

Season All Seasons

Material Nylon

Type Leashes

Feature Personalized 商品カテゴリ KAFKALOTTA ペット用品 犬 首輪・ハーネス・リード ペット用品、生き物 犬用品 首輪、ハーネス、リード その他首輪、ハーネス、リード

JANコード/ISBNコード 0700403218315

商品コード YS0000046838382897