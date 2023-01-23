『ペットカート 分離式 折りたたみ式 取り外し可能 小型犬 中型犬 猫 犬 コーキ 4輪 ペット 介護用 お出かけ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 03時 49分に出品され03月18日 03時 49分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品情報】

・商品名：軽量ペットカート

・生地:オックスフォード布、高強度通気ネット

・カラー：ブルー/ピンク/グレー/ブラック

・展開サイズ:45 x65x98cm

・バスケットサイズ:56*30CM(取り外し可能です)

・耐荷重:20kg

・対象ペット:犬・猫共通



・ご注意

01.寸法は手動測定であり、誤差がある可能性があります。

02.ディスプレイによっては色収差がある可能性があり、具体的な色は実物を中心にしています。