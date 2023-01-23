『Dean & Tyler DT FUN ハーネス新商品 取り外し可能なマジックテープ式パッチ付き ITALIAN XLサイズ：適合胴回り約86【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 18時 16分に出品され04月03日 18時 16分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Dean & Tyler DT FUN ハーネス新商品 取り外し可能なマジックテープ式パッチ付き ITALIAN XLサイズ：適合胴回り約86 119cm 二重ナイロン素材、反射性ホワイトステッチ入り。ヨーロッパ製。 着せ替え用に他のパッチもぜひお試しください。 ブランド名 商品コメント Walking Running Hiking

Light weight

All weather multipurpose

Durable and long lasting interchangeable patches

Dual location adjustable straps easy release buckle 商品カテゴリ KAFKALOTTA ペット用品 犬 首輪・ハーネス・リード ペット用品、生き物 犬用品 首輪、ハーネス、リード その他首輪、ハーネス、リード

JANコード/ISBNコード 0022099878353

商品コード YS0000046838396723