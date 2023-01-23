アウトドアリサーチ メンズ 帽子 アクセサリー Advocate Stripe Patch Cap【2025年度カレンダ】

商品情報

帽子サイズ

サイズ｜ 頭囲

S/M ｜ 58cm

M/L ｜ 60cm



ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合があります。

あくまで平均的なサイズ表ですので「目安」として参考にしてください。

海外サイズにつき、ワンサイズ小さめがおすすめとなります。



商品は海外よりお取り寄せの商品となりますので、お届けまで10日-14日前後お時間頂いております。

お届けの商品は1枚目のお写真となります。色展開がある場合、2枚目以降は参考画像となる場合がございます。

只今、すべて商品につきまして、期間限定で送料無料となります。