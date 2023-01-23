『サルエルパンツ メンズ ワイドパンツ ドレープパンツ ジョガーパンツ バギーパンツ オリジナル ブランド 個性的 V系 ビジュアル系 モード系 衣装 日本製【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 21時 53分に出品され03月17日 21時 53分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ストリート系ファッション＆モード系ファッション

EXILE/三代目系ファッション＆メンズファッション

にオススメ！



Alleglo(アレグロオリジナルブランド)

日本製 / MADE IN JAPAN



ストリートモード系ファッションに大活躍のサルエルパンツ！

上質で肌触りの良い高級感のある素材を使用し、

トップより斜めに切り替えさせた変形シルエット、

ワイドシルエットなのも

メンズはもちろん、レディースとユニセックススタイルとしても使えます！

個性的モード系ファッションコーディネートにオススメ！



サイズ

FREEサイズウエスト約70-110cm 股上約36cm 股下約75cm 渡り約48cm



※商品により多少の個体差があります。



素材：ポリエステル63%レーヨン33%ポリウレタン4%

カテゴリ ファッション

メンズファッション

ボトムス、パンツ タグ サルエルパンツ

メンズ

ワイドパンツ

ドレープパンツ

ジョガーパンツ

バギーパンツ

オリジナル

ブランド

個性的

V系

ビジュアル系

モード系

衣装

日本製