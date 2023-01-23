【ゴスロリワールド】PUNKRAVE ゴスロリ パフスリーブスタンドフリルカラー ブラウス 黒色 最短当日発送 翌日到着 品質自信有 サイズ交換可能【2025年の人気アイテム】

商品情報

商品説明





【モデル情報】



着用サイズ：M、身長：186、バスト：97、ウエスト：75、ヒップ：91（cm）

着用ロングパンツ：WK-481





【素材】… コットン、ポリエステル、スパンデックス





【サイズ】



Sサイズ(約)

着丈：74、バスト：103、ウエスト：101、肩幅：44.5、袖丈：73.5 (cm)



Mサイズ(約)

着丈：75、バスト：108、ウエスト：106、肩幅：46、袖丈：74.5 (cm)



Lサイズ(約)

着丈：76、バスト：113、ウエスト：111、肩幅：47.5、袖丈：75.5 (cm)



XLサイズ(約)

着丈：77、バスト：118、ウエスト：116、肩幅：49、袖丈：76.5 (cm)



（多少の誤差あります。商品の個体差もありますので、あくまで目安としてお考え下さい。）





【備考】



すべて新品でお届け致します。



サイズは平置き採寸です。



写真に含まれるアクセサリー、ベルト装飾品は商品に含まれませんので、ご了承くださいませ。



採寸に関しましては、若干の誤差はご了承下さいませ。





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