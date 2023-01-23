『【ゴスロリワールド】PUNKRAVE ゴスロリ パフスリーブスタンドフリルカラー ブラウス 黒色 最短当日発送 翌日到着 品質自信有 サイズ交換可能【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 17時 58分に出品され03月17日 17時 58分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品説明
【モデル情報】
着用サイズ：M、身長：186、バスト：97、ウエスト：75、ヒップ：91（cm）
着用ロングパンツ：WK-481
【素材】… コットン、ポリエステル、スパンデックス
【サイズ】
Sサイズ(約)
着丈：74、バスト：103、ウエスト：101、肩幅：44.5、袖丈：73.5 (cm)
Mサイズ(約)
着丈：75、バスト：108、ウエスト：106、肩幅：46、袖丈：74.5 (cm)
Lサイズ(約)
着丈：76、バスト：113、ウエスト：111、肩幅：47.5、袖丈：75.5 (cm)
XLサイズ(約)
着丈：77、バスト：118、ウエスト：116、肩幅：49、袖丈：76.5 (cm)
（多少の誤差あります。商品の個体差もありますので、あくまで目安としてお考え下さい。）
【備考】
すべて新品でお届け致します。
サイズは平置き採寸です。
写真に含まれるアクセサリー、ベルト装飾品は商品に含まれませんので、ご了承くださいませ。
採寸に関しましては、若干の誤差はご了承下さいませ。
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落札価格7686円
310 入札履歴
終了
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