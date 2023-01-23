『ライフイズグッド メンズ シャツ トップス LIG Wordmark Stack Long Sleeve Crusher-Lite Tee【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 09時 08分に出品され04月17日 09時 08分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
トップスサイズ
サイズ | 胸囲 | ウェスト| ウエスト(inc)
XXS | 約84cm | 約69cm | 27inc
XS | 約88cm | 約73cm | 28-29inc
S | 約94cm | 約78cm | 30-31inc
M | 約100cm | 約83cm | 32-33inc
L | 約106cm | 約88cm | 34-35inc
XL | 約112cm | 約96cm | 36-38inc
XXL | 約118cm | 約108cm | 42-44inc
ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合があります。
あくまで平均的なサイズ表ですので「目安」として参考にしてください。
海外サイズにつき、ワンサイズ小さめがおすすめとなります。
商品は海外よりお取り寄せの商品となりますので、お届けまで10日-14日前後お時間頂いております。
お届けの商品は1枚目のお写真となります。色展開がある場合、2枚目以降は参考画像となる場合がございます。
只今、すべて商品につきまして、期間限定で送料無料となります。
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落札価格7686円
525 入札履歴
終了
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