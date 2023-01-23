『ワイヤレスコントローラー (DUALSHOCK 4) マグマ・レッド (CUH-ZCT2J11) [video game]【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 19時 20分に出品され04月10日 19時 20分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 「商品情報」「主な仕様」本体前面のライトバーが発する光をタッチパッド上でも一筋のラインとして表示し、キャラクターの識別や体力状況などがをひと目で認識できる。

Bluetooth通信に加えUSBケーブルでの通信にも対応し、有線によるボタン入力も可能。