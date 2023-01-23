『Anker Soundcore Life Q30（Bluetooth5.0 ワイヤレス ヘッドホン）【アクティブノイズキャンセリング/外音取り込みモー【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 12時 51分に出品され03月12日 12時 51分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在605件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
アクティブノイズキャンセリング(ANC)：ヘッドホンに搭載された2つのマイクが周囲の騒音を検知し、アクティブノイズキャンセリング(ANC)によって低周波ノイズを除去します。
専用アプリでカスタマイズ：専用アプリとの連携により、周囲の環境に応じて3つのノイズキャンセリングモードから選択が可能です。交通機関モードは乗り物のエンジン音を最小限に抑え、屋外モードは車の走行音や風の音を、屋内モードは周囲の会話や足音などの騒音を低減します。
ハイレゾ対応の高解像度サウンド：40mmのダイナミックドライバーが、ハイレゾ音源のクリアで繊細なサウンドを実現します。(※ハイレゾ対応はAUXケーブル接続時)
ハンズフリー通話：電話がかかってきた時も内蔵マイクでハンズフリー通話が可能です。通話応答もヘッドホンのボタン操作によって可能です。(※Bluetooth接続時のみ)
パッケージ内容：Soundcore Life Q30、3.5mm AUXケーブル、USB-C & USB-Aケーブル、ハードトラベルケース、クイックスタートガイド、安全マニュアル、最大24ヶ月保証 (※正規販売店
ラディウス radius HP-N300BT ワイヤレスイヤホン : Bluetooth対応 Ne ULTIMATE Solid aptX
¥ 7685
MAONO モニターヘッドホン ヘッドフォン 有線 オーバーイヤー ヘッドホン DJ用ヘッドホン 密閉型 遮音 折り畳み可能 50mm径ドラ
¥ 7685
ソニー イヤホン MDR-AS210 : 防滴/スポーツ向け ピンク MDR-AS210 P
¥ 7683
Galaxy Buds トゥルーワイヤレスイヤホン完全ワイヤレス (イエロー)
¥ 7683
audio-technica SoundReality ワイヤレスヘッドホン Bluetooth マイク付 最大70時間再生 グレー ATH-S
¥ 7683
金管楽器用チューンアップ アイテム トーン・スタビリティ・エンハンサー ピストンバルヴ用 TSE(Tone Stability Enhanc
¥ 7683
audio-technica SoundReality ワイヤレスヘッドホン Bluetooth マイク付 最大70時間再生 グレー ATH-S
¥ 7683
MAONO モニターヘッドホン ヘッドフォン 有線 オーバーイヤー ヘッドホン DJ用ヘッドホン 密閉型 遮音 折り畳み可能 50mm径ドラ
¥ 7683
ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット MDR-EX31BN MDR-EX31BN B / マイク付き /
¥ 7682
Bluetooth イヤホン ワイヤレスイヤホン タッチ操作 残量表示 Bluetooth 瞬時接続 自動ペアリング Hi-Fi重低音 Si
¥ 7681
Dekoni Audio デコニオーディオ イヤーパッド 交換用 AKG K701 シープスキン・イヤーパッド EPZ-K701-SK
¥ 7681
SABBAT(サバト) IPX5防水・リモコン・マイク対応 ・本体6時間再生・ 片耳4.9g・インナーイヤー型完全ワイヤレスイヤホン VOO
¥ 7681
「VGP2023 金賞」Edifier W820NB PLUS ワイヤレス ノイズキャンセリング ヘッドホン Hi-Res ハイレゾ無線/L
¥ 7681
Roland ローランド ステレオモニターヘッドホン RH-200 ブラック
¥ 7680
Pig Hog PD-R1415 Dual RCA (Male) to Dual 1/4 Mono (Male) Dual Cable， 15 feet by PigHog
¥ 7680
GLIDiC TW-6100 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2 Tile機能 カナル型 極上のフィット感 IPX5防水規格 ア
¥ 7680
ソニー イヤホン MDR-EX450AP : カナル型 リモコン・マイク付き クロムグレー MDR-EX450AP H
¥ 7680
ソニー ヘッドホン 重低音モデル MDR-XB550AP : 折りたたみ式 リモコン・マイク付き レッド MDR-XB550AP R
¥ 7680
落札価格7686円
605 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！