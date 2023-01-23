『Sisyphy AirPods Pro 2 (第2世代) 対応ケース アラミド繊維 カーボン風 に適合する ボタン保護設計、極薄0.66mm 超軽量6【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 23時 37分に出品され03月12日 23時 37分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Sisyphy AirPods Pro 2 (第2世代) 対応ケース アラミド繊維 カーボン風 に適合する ボタン保護設計、極薄0.66mm 超軽量6g 耐衝撃
|ブランド名
|OUGIC
|商品コメント
|独自の頑丈な素材 ボディアーマー、宇宙船、ジェットエンジン、フォーミュラ1レースカーに使用されるアラミド繊維で強化されており、AirPods Pro 2 (2022)対応 をしっかり保護します。 br 長期間の保護 カーボンファイバーの特性を備えています。色あせせず、常に色を保ちます。 非常に丈夫で、何年も長持ちします。 br 強化された保護 アラミド繊維の防弾素材が完全な保護を提供します。 優れた耐衝撃性と傷防止。 保護性の高いケースは、落下時の衝撃をよく吸収し、かさばることなく日常の摩耗や損傷からAirPods Pro 2対応 を保護します。 br ぴったりフィットするデザイン 真空成形と特殊な3層コーティング技術を採用し、ケースとAirpods Pro 2 (2022)対応 の間に隙間がなく、ぴったりフィットし、ソフトで快適なグリップ感をもたらします。 br ポータブル＆ファッショナブル 旅行やスポーツ中にも便利に使えます。 高級カーボンスタイルはモダンでエレガントで先進的なセンスで溢れています。 パッケージ:スリムフィット薄型Airpods Pro 2 (2022)対応 ケース x 1
商品カテゴリ
商品コード
YS0000040437193109
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落札価格7686円
25 入札履歴
終了
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