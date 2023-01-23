『Mud Pie Baby Boys Firetruck Sleeper， 6-9 Months【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 08時 36分に出品され03月04日 08時 36分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Mud Pie Baby Boys Firetruck Sleeper， 6-9 Months ブランド名 Mud Pie 商品コメント Knit bamboo footed sleeper.brSize 6-9MbrCare Instructions Turn Inside Out Machine Wash Cold With Like Colors Gentle Cycle Do Not Bleach Tumble Dry LowbrMaterial 96% Viscose， 4% Spandex 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab 輸入雑貨 ベビー、キッズ、マタニティ ベビー用寝具、ベッド ベビースリーパー

JANコード/ISBNコード 0718540763032

商品コード YS0000021736471074