『Outdoor Research Papyrus Brim Sun Hat khaki M並行輸入品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 04時 56分に出品され03月22日 04時 56分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Outdoor Research Papyrus Brim Sun Hat khaki M
|ブランド名
|商品コメント
| This lightweight and breathable straw sun hat features a plastic brim edge binding to ensure a flat and stiffened brim for 360 degrees of protection. The dark fabric under the brim protects eyes from glare on the brightest of days.
100% paper Straw Shell， bluesign approved 60% Recycled Nylon 40% Nylon Under Brim
Breathable Lightweight Quick-Drying TransAction Headband UPF 50+
3.25"? Brim Width Removable Chin Cord Dark Fabric Under Brim 360 Lightweight Plastic Brim Edge Embroidered Logo
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0727602191218
商品コード
YS0000043038688401
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落札価格7686円
381 入札履歴
終了
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