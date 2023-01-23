『DAKINE ダカイン デッキパッド JOHN JOHN FLORENCE PRO SURF TRACTION PAD ジョンジョンフローレ【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 16時 53分に出品され03月19日 16時 53分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在788件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DAKINE ダカイン デッキパッド JOHN JOHN FLORENCE PRO SURF TRACTION PAD ジョンジョンフローレ
【商品説明】
・【品番】BC237-800
・サイズ：33×31.75cm
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7686円
788 入札履歴
終了
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