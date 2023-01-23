『PAPAISON インラインスケート ローラースケート 女の子 男の子 初心者向け 大人 キッズ 子供用 Inline skate サイズ調【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 21時 17分に出品され03月13日 21時 17分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PAPAISON インラインスケート ローラースケート 女の子 男の子 初心者向け 大人 キッズ 子供用 Inline skate サイズ調



【商品説明】

・√丈夫で滑らか - 当社のインラインスケートのフレームは強化アルミニウム合金製で、高反発82Aポリウレタンホイールは耐摩耗性がありよりスムーズで高速の静音ABEC-7ベアリングはプレミアム品質のカーボンスチール製です。 滑らかで静かで自信を持って乗車できます。

・√調整可能なインラインスケート-このインラインスケートS（19cm-21cm）、M（21cm-23cm）、L（24cm-26cm）、XL（26.5cm-28.5mm）。 プッシュボタンを押すことで簡単に調整できます。添付のサイズ表に従ってインラインローラースケートの適切なペアを選択するだけです。

・√軽量&通気性 - この初心者向けロー



【サイズ】

高さ : 13.80 cm

横幅 : 33.80 cm

奥行 : 41.20 cm

重量 : 2.45 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。