『アディダス ボトムス レディース ランニング adidas Womens Printed Softball Sliding Shorts B/W Graffiti Print【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 00時 37分に出品され03月13日 00時 37分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
レディースボトムス参考サイズ
【2】USサイズ:S 日本:7号 ウエスト:61cm
【4】USサイズ:M 日本:9号から11号 ウエスト:66cm
【6から8】USサイズ:L 日本:13号から15号 ウエスト:72cm
【10】USサイズ 日本:17号 ウエスト:76cm
配送料無料！！
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あくまで平均的なサイズ表ですので、「参考」としてご利用ください。
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落札価格7686円
634 入札履歴
終了
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