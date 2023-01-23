『蒼穹のファフナー EXODUS 全12枚 第1話〜第26話 最終 レンタル落ち 全巻セット 中古 DVD【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 17時 23分に出品され03月14日 17時 23分に終了予定です。即決価格は7,685円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
全12巻 (監督) 羽原信義 (出演) 石井真(真壁一騎)、喜安浩平(皆城総士)、松本まりか(遠見真矢)、新井里美(要咲良)、白石稔(近藤剣司)、田中正彦(真壁史彦)、石川由依(水鏡美三香)、島崎信長(御門零央)、小野賢章(鏑木慧) (ジャンル) アニメ ＴＶアニメ アクション ヒーロー ＳＦ ロボット (入荷日) 2023-06-02
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落札価格7685円
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終了
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