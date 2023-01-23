『ジャックバニー ヘッドカバー ドラえもん コラボレーション(ユーティリティ用・タータンチェック柄) / ゴルフ UT / 262-22840【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 18時 52分に出品され04月29日 18時 52分に終了予定です。即決価格は7,685円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジャックバニー ヘッドカバー ドラえもん コラボレーション(ユーティリティ用・タータンチェック柄) / ゴルフ UT / 262-22840



【商品説明】

・メイン素材: 100% ポリエステル

・ユニセックス商品

・留め具の種類: 該当なし



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 11.90 cm

奥行 : 17.80 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。