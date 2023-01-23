『Cannondale 2019+ EVO SystemSix CAAD13 リアディレイラーハンガー ダブルリード K33009【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 12時 05分に出品され04月26日 12時 05分に終了予定です。即決価格は7,685円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【ご購入後の当店からの連絡はご登録のメールアドレスに通知いたします。必ずご確認ください】

キットには、ディレイラーハンガー1つと取り付けネジが含まれています。