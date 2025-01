BD/三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE/三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2021 ”THIS IS JSB”(Blu-ray) (3Blu-ray(スマプラ対応))【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE (サンダイメジェイソウルブラザーズフロムエグザイルトライブ さんだいめじぇいそうるぶらざーずふろむえぐざいるとらいぶ)

2021年12月22日 発売





BD:1

1.JSB IN BLACK

2.TONIGHT

3.LETS PARTY

4.1st Place

5.Feel So Alive

6.SCARLET feat.Afrojack

7.Waking Me Up

8.J.S.B. DREAM

9.J.S.B. LOVE -NAKKID Remix-

10.SOUTHSIDE

11.花火

12.Eeny, meeny, miny, moe!

13.線香花火

14.君となら

15.Always

16.LOVE SONG

17.PRIDE

18.次の時代へ

BD:2

1.Warriors Anthem

2.RISING SOUL

3.Welcome to TOKYO

4.Yes we are

5.Summer Madness feat.Afrojack

6.O.R.I.O.N.

7.Rat-tat-tat

8.KICK&SLIDE

9.100 SEASONS

10.RAINBOW feat.Yellow Claw

11.Best Friends Girl

12.On Your Mark 〜ヒカリのキセキ〜

13.Go my way

14.SPARK

15.(YOU SHINE) THE WORLD

16.I Can Do It

17.R.Y.U.S.E.I.

BD:3

1.三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2021 "THIS IS JSB" LIVE DOCUMENTARY

2.BEAT BOX Intro(OPE