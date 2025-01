【取寄商品】BD/趣味教養/PERSORA AWARDS 3 MEMENTO MORI☆MORI BOX(Blu-ray) (2Blu-ray+CD)【Pアップ】【2025年の人気アイテム】

商品情報

趣味教養2018年10月31日 発売





CD:1

1.Last Surprise

2.Signs Of Love(『ネバー・モア-「ペルソナ4」輪廻転生-』より)

3.Sun

4.Time To Make History(Original Full Size ver.)

5.NOW I KNOW(Yuu Miyake Remix)

6.Deep Breath Deep Breath(RONDENION REMIX)

7.Soul Phrase

8.Backside Of The TV(Lotus Juice Remix)

9.Shadow World(DE DE MOUSE shadow swing mix)

10.Let butterflies spread until the dawn

11.Heartbeat, Heartbreak(TOWA TEI Remix)

12.Reach Out To The Truth(Dancing on PERSONA STAGE)

13.Wiping All Out(ATLUS Kozuka Remix)

14.Burn My Dread(LIVE)

15.Light the Fire Up in the Night "MAYONAKA"(LIVE)

16.Pursuing My True Self(LIVE)

17.Beneath the Mask(四茶の夜霧 Remix)(ボーナストラック)