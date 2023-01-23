『【取寄商品】BD/趣味教養/PERSORA AWARDS 3 MEMENTO MORI☆MORI BOX(Blu-ray) (2Blu-ray+CD)【Pアップ】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 11時 30分に出品され04月14日 11時 30分に終了予定です。即決価格は7,685円に設定されています。現在190件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
趣味教養2018年10月31日 発売
CD:1
1.Last Surprise
2.Signs Of Love(『ネバー・モア-「ペルソナ4」輪廻転生-』より)
3.Sun
4.Time To Make History(Original Full Size ver.)
5.NOW I KNOW(Yuu Miyake Remix)
6.Deep Breath Deep Breath(RONDENION REMIX)
7.Soul Phrase
8.Backside Of The TV(Lotus Juice Remix)
9.Shadow World(DE DE MOUSE shadow swing mix)
10.Let butterflies spread until the dawn
11.Heartbeat， Heartbreak(TOWA TEI Remix)
12.Reach Out To The Truth(Dancing on PERSONA STAGE)
13.Wiping All Out(ATLUS Kozuka Remix)
14.Burn My Dread(LIVE)
15.Light the Fire Up in the Night "MAYONAKA"(LIVE)
16.Pursuing My True Self(LIVE)
17.Beneath the Mask(四茶の夜霧 Remix)(ボーナストラック)
【取寄商品】BD/趣味教養/PERSORA AWARDS 3 MEMENTO MORI☆MORI BOX(Blu-ray) (2Blu-ray+CD)
¥ 7685
【取寄商品】BD/趣味教養/PERSORA AWARDS 2 -20th AMBASSADOR BOX-(Blu-ray) (本編ディスク1枚+特典ディスク2枚) (解説付) (数量限定特別版)【Pアップ】
¥ 7685
【取寄商品】BD/趣味教養/PERSORA AWARDS 2 -20th AMBASSADOR BOX-(Blu-ray) (本編ディスク1枚+特典ディスク2枚) (解説付) (数量限定特別版)【Pアップ
¥ 7685
【取寄商品】BD/趣味教養/PERSORA AWARDS 2 -20th AMBASSADOR BOX-(Blu-ray) (本編ディスク1枚+特典ディスク2枚) (解説付) (数量限定特別版)【Pアップ】
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【取寄商品】BD/趣味教養/PERSORA AWARDS 2 -20th AMBASSADOR BOX-(Blu-ray) (本編ディスク1枚+特典ディスク2枚) (解説付) (数量限定特別版)
¥ 7685
【取寄商品】BD/趣味教養/PERSORA AWARDS 2 -20th AMBASSADOR BOX-(Blu-ray) (本編ディスク1枚+特典ディスク2枚) (解説付) (数量限定特別版)
¥ 7685
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¥ 7685
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¥ 7685
落札価格7685円
190 入札履歴
終了
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