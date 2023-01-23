『ZUGU iPad Pro 11 ケース 2020 第2世代 / 2021 第3世代 極薄 落下衝撃保護 8段階スタンド機能 オートスリープ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 23時 02分に出品され04月02日 23時 02分に終了予定です。即決価格は7,685円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ZUGU iPad Pro 11 ケース 2020 第2世代 / 2021 第3世代 極薄 落下衝撃保護 8段階スタンド機能 オートスリープ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 1.90 cm
横幅 : 19.68 cm
奥行 : 26.75 cm
重量 : 470.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7685円
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終了
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