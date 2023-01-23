『山下工芸(Yamasita craft) 天目刷毛目9号鍋 34×27.5×15.5cm 11434110【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 19時 10分に出品され04月12日 19時 10分に終了予定です。即決価格は7,684円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

サイズ:340×275×155mm



【商品説明】

説明



プロの料理人ご用達の業務用食器をご家庭にお届けします。

おもてなしや特別な日にはもちろん、日々のお食事を豊かに演出します。



【商品詳細】

ブランド：山下工芸(Yamashita kogei)

商品名：山下工芸(Yamasita craft) 天目刷毛目9号鍋 34×27.5×15.5cm 11434110

製造元：山下工芸(Yamashita kogei)

商品番号：43411-438

色：マルチ



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