『SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ゴルフウォーク GW-3701 ブラック×ブラウンデミ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 01時 47分に出品され03月17日 01時 47分に終了予定です。即決価格は7,684円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ゴルフウォーク GW-3701 ブラック×ブラウンデミ
【商品説明】
・フレームカラー:ブラック×ブラウンデミ
・フレーム素材:ナイロン(プラスチック)
・レンズカラー:偏光スモーク
・偏光度:97%以上
・原産国:日本
・可視光線透過率:27%
・紫外線透過率:0.1%以下
【サイズ】
高さ : 8.80 cm
横幅 : 10.80 cm
奥行 : 17.00 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7684円
346 入札履歴
終了
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