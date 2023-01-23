『SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ゴルフウォーク GW-3701 ブラック×ブラウンデミ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 01時 47分に出品され03月17日 01時 47分に終了予定です。即決価格は7,684円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ゴルフウォーク GW-3701 ブラック×ブラウンデミ



【商品説明】

・フレームカラー:ブラック×ブラウンデミ

・フレーム素材:ナイロン(プラスチック)

・レンズカラー:偏光スモーク

・偏光度:97%以上

・原産国:日本

・可視光線透過率:27%

・紫外線透過率:0.1%以下



【サイズ】

高さ : 8.80 cm

横幅 : 10.80 cm

奥行 : 17.00 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。