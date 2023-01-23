ランキング1位受賞 300円クーポン進呈中 イージーゲートセット フィニアル IPN-7031G 完成品【2024年最新】

商品情報

【イージーゲートセット フィニアル】

ゲートとしてだけでなく、同じフィニアルシリーズで複数枚つなげれば、フェンスとしてお庭を仕切ったり、正方形・長方形の花壇を作ることもできます。

一から門を作るとなると、時間も費用もかかりますが、これなら地面に差し込むだけで簡単に、門扉つきのおしゃれなゲートが完成します。つるの絡みやすいデザインなので、バラや朝顔のトレリスにもいいですね。



サイズ

本体：幅 約1425×高さ 約910×厚さ 約15mm

※地中埋め込み部分 約200mm

重量

約5.2Kg

材質

アイアン（粉体塗装）

組立区分

完成品

生産国

中国

カラー

ブラック、ホワイト

備考

・左右ジョイント式

・基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、

柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがあります。



送料：全国一律900円





※北海道・沖縄・離島は別途送料がかかりますので、事前にお問い合わせ下さい。

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