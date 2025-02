KinKi Kids O正月コンサート2021 (Blu-ray初回盤) (特典なし)【コストコ お買い得】

商品情報

KinKi Kids O正月コンサート2021 (Blu-ray初回盤) (特典なし)



内容紹介



KinKi Kids史上初となった配信ライブが遂にBlu-ray & DVDとして発売決定!!

最新アルバム「O album」からの楽曲や「硝子の少年」「愛されるより 愛したい」など往年のヒットソングは勿論のこと、総勢79名のフルオーケストラを従えた壮大なアレンジからしっとりとしたアコースティックアレンジなどKinKi Kidsだからこそ可能にしたライブステージは必見。



他にもダンスで魅了した「Cool Beauty」や敬愛する少年隊のトリビュートコーナーなど見どころ満載の超豪華ライブ!!!

【初回盤】

・2BD

・初回スペシャルパッケージ

・48Pブックレット

・特典映像:Xmas with KinKi Kids gift selection 2020

《収録内容》

DISC 1

Cool Beauty

Natural Thang

Bonnie Butterfly

Misty

やめないで,PURE

愛されるより 愛したい

MC

彗星の如く

100年後の空にはなにが見えるんだろう

STARS

KANZAI BOYA

薔薇と太陽

MC

Missing

光の気配

道は手ずから夢の花

スワンソング

Time

Glorious Days ~ただ道を探してる

Family ~ひとつになること

MC

Whats your name?

FUNKY FLUSHIN

Kissからはじまるミステリー

硝子