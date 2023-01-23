『ZiwiPeak（ジウィピーク） デイリードッグ・クィジーン エア・ドライタイプ ラム 1kg【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 15時 26分に出品され03月18日 15時 26分に終了予定です。即決価格は7,683円に設定されています。現在84件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 猫雑貨、オーナーズグッズ

【商品名】

ZiwiPeak（ジウィピーク） デイリードッグ・クィジーン エア・ドライタイプ ラム 1kg



【商品説明】

・アレルギー源となりやすい穀類（とうもろこし、大豆、小麦類）や着色料、化学保存料は使用しておりません

・原産国 ニュージーランド

・子犬から高齢犬まで、すべてのライフステージに適しています

・自然の生素材の栄養素をできるだけ損なわないよう、エア・ドライ製法で丁寧に加工しています



【サイズ】

高さ : 7.11 cm

横幅 : 20.70 cm

奥行 : 29.11 cm

重量 : 1.03 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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