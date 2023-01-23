『Snugpak(スナグパック) 寝袋 蚊帳付き ジャングルバッグ スクエア ライトジップ テレインカモ 夏 洗濯可 快適温度7度 (日本正規【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 00時 10分に出品され04月18日 00時 10分に終了予定です。即決価格は7,683円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Snugpak(スナグパック) 寝袋 蚊帳付き ジャングルバッグ スクエア ライトジップ テレインカモ 夏 洗濯可 快適温度7度 (日本正規



【商品説明】

・サイズ / 収納時 : 直径15×長さ30cm、展開サイズ : 縦(長さ)220×横(周囲)160cm

・圧縮用バッグ、胸元にポケット付き

・快適外気温度:7、下限外気温度:2

・表地:ポリエステル(Micro Diamond)、裏地:ポリエステル(Paratex Antibacterial )、中綿:ポリエステル(Travelsoft)

・重量 / 900g

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【サイズ】

高さ : 12.20 cm

横幅 : 17.20 cm

奥行 : 29.40 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。