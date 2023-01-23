『Snugpak(スナグパック) 寝袋 蚊帳付き ジャングルバッグ スクエア ライトジップ テレインカモ 夏 洗濯可 快適温度7度 (日本正規【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 00時 10分に出品され04月18日 00時 10分に終了予定です。即決価格は7,683円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Snugpak(スナグパック) 寝袋 蚊帳付き ジャングルバッグ スクエア ライトジップ テレインカモ 夏 洗濯可 快適温度7度 (日本正規
【商品説明】
・サイズ / 収納時 : 直径15×長さ30cm、展開サイズ : 縦(長さ)220×横(周囲)160cm
・圧縮用バッグ、胸元にポケット付き
・快適外気温度:7、下限外気温度:2
・表地:ポリエステル(Micro Diamond)、裏地:ポリエステル(Paratex Antibacterial )、中綿:ポリエステル(Travelsoft)
・重量 / 900g
X095Z84DWD
【サイズ】
高さ : 12.20 cm
横幅 : 17.20 cm
奥行 : 29.40 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7683円
226 入札履歴
終了
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