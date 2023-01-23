『ポータブル充電式電動エアポンプ（電動モバイルポンプ・スマートエアーポンプ)、快適なコードレス充電式電動空気入れ・ボールポンプ）ELXEED-【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 14時 31分に出品され04月14日 14時 31分に終了予定です。即決価格は7,683円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ポータブル充電式電動エアポンプ（電動モバイルポンプ・スマートエアーポンプ)、快適なコードレス充電式電動空気入れ・ボールポンプ）ELXEED-
【商品説明】
・※この商品は代金引換え対応は致しません。 年末年始休業のお知らせ 12/29（木）～1/4（水）は休業とさせていただきます。 年内最終出荷は12/27（火）となります。 ご注文は通常通り24時間ご利用頂けます。年始出荷は1/5（木）以降となります。
・様々な用途に使える携帯型空気入れ。 設定気圧で自動停止するから安全で便利。 充電式で軽量なのに驚きのハイパワー！
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 12.20 cm
奥行 : 21.20 cm
重量 : 580.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7683円
441 入札履歴
終了
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