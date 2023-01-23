『牧小苫＼ｍｓｍｒ犬ケージ 猫ケージ 小動物用 ウサギケージ 室内飼い スチール製 引き出しトイレ付 掃除簡単 移動便利 組み立て74×49×【2024年最新】 』はヤフオクでから04月24日 06時 38分に出品され04月24日 06時 38分に終了予定です。即決価格は7,683円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

牧小苫＼ｍｓｍｒ犬ケージ 猫ケージ 小動物用 ウサギケージ 室内飼い スチール製 引き出しトイレ付 掃除簡単 移動便利 組み立て74×49×



【商品説明】

・【2ドア・ロック機能付き】：正面ドア：横 約29cm×縦 約32cm 屋根面ドア：横 約27cm×縦 約35.5cm

・【3色選べる】インテリア性の高い、明るいカラー3色を選べいただけます。

・【お掃除簡単】：ケージの下部には、引き出しトレーが付きて、ペットの食べこぼしや毛などのゴミを簡単にお掃除できます。

・【商品サイズ】：幅 約74cm×奥行 約49cm×高さ 約56cm （キャスター込み）

・【移動ラクラク】キャスター付きなので、お掃除などでケージを移動することは楽々！ストッパー付きキャスター×2で、安定性にも心配なく。

・小型犬、猫、ウサギまで使えるケージ



【サイズ】

高さ : 16.50 cm

横幅 : 55.00 cm

奥行 : 78.00 cm

重量 : 9.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。