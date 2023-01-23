『LEKR419323EW-LS9【東芝】【工事必要】【セット商品】ＬＥＤベースライトTENQOO低ノイズ器具【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 15時 49分に出品され04月21日 15時 49分に終了予定です。即決価格は7,683円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【代金引換不可商品】
メーカー：東芝
ＬＥＤベースライトTENQOOシリーズ 低ノイズ器具 ４０タイプ
埋込形 下面開放 幅１９０ 非調光タイプ 出力固定形
２，８５０ルーメン 一般タイプ
＜ＬＥＤバー＞
電源ユニット内臓 電圧１００〜２４２Ｖ
消費電力２０，５Ｗ
昼白色 ５０００ケルビン
平均演色評価数（Ｒａ）：８３
寿命：４０，０００時間（光束維持率９０％）
LEDバー：ポリカ１９０×Ｌ１，２５７mm
※Ｈｆ３２×１灯用高出力形器具相当
LEER-41902E-LS9とLEEM-40323W-01のセット商品
メーカー直送品の為、代金引換の場合別途送料が必要となります。
商品カテゴリ
商品コード
10003713-1
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¥ 7676
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落札価格7683円
116 入札履歴
終了
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