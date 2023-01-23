『audio-technica SoundReality ワイヤレスヘッドホン Bluetooth マイク付 最大70時間再生 グレー ATH-S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 13時 42分に出品され03月25日 13時 42分に終了予定です。即決価格は7,683円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・グレー 普通 ATH-SR30BT GY

・・Color:グレー

・技適マーク認証済み商品（周波数帯：2.4GHz帯） およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現

・ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構

・シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ

・音響スペースと電気スペースに分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計

・コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー